Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

Не тільки англійці спостерігають за життям Букінгемського палацу, а й мільйони людей по світу. Королівське сімейство цікаве не тільки їхніми традиціями, але і їхніми особливими примхами. Ми підготували для вас цікавий тест про дивацтва Єлизавети II.

21 квітня королева святкує день народження. Цьогоріч їй виповниться 93 роки! Єлизавету II вважають наймогутнішим монархом світу. Вона – королева і голова Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й ще 15-ти країн Співдружності націй.

На честь іменинниці ми підготували захопливий тест. Перевір, чи зможеш відрізнити дивні традиції від вигадки!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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