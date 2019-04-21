Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Правда чи вигадка? Перевір, як добре ти знаєш королівські правила Єлизавети II

  • 94
21 квітня 2019 року королеві Єлизаветі ІІ виповнюється 93 роки! - фото 1
21 квітня 2019 року королеві Єлизаветі ІІ виповнюється 93 роки!

Не тільки англійці спостерігають за життям Букінгемського палацу, а й мільйони людей по світу. Королівське сімейство цікаве не тільки їхніми традиціями, але і їхніми особливими примхами. Ми підготували для вас цікавий тест про дивацтва Єлизавети II.

21 квітня королева святкує день народження. Цьогоріч їй виповниться 93 роки! Єлизавету II вважають наймогутнішим монархом світу. Вона – королева і голова Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії й ще 15-ти країн Співдружності націй.

На честь іменинниці ми підготували захопливий тест. Перевір, чи зможеш відрізнити дивні традиції від вигадки!

І ще: За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Вгадай, яке фото зроблене в Україні!
  • 16 квітня, 16:30
  • 1577
Сповідь продавця: інтернет-магазини проти звичайних – як не купити кота в мішку
  • 15 квітня, 12:14
  • 558
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 150
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл