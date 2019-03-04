У будь-яких ситуаціях: названо несподівану користь жувальних гумок

Науковці розповіли про незвичайні властивості жувальних гумок, які вас здивують. Ось чому варто носити гумку завжди з собою.

Британські дослідники виявили, що жувальні гумки допомагають зменшити рівень стресу, а також покращити запам'ятовування та здатність концентрації уваги. А найкраще для того, щоб впоратись з емоціями, підходить саме жувальна гумка з м'ятним смаком, адже навіть її запах заспокоює нерви.

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Як це працює: потрібно жувати гумку близько 15 хвилин, не зосереджуючись на якихось серйозних справах. Можна поприбирати чи помити посуд, або просто робити щось, що не потребує концентрації.

Науковці пояснили, що зосереджене жування дозволяє швидко та якісно побороти негативні емоції. Це підтвердили і експерименти, у яких майже всі добровольці розповіли, що гумка допомогла впоратись з роздратуванням, злістю, тривогою та іншими неприємними переживаннями.

Чому жувальні гумки корисні

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