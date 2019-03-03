Названо каші, користь яких сильно переоцінюють

Дієтологи назвали три каші, які не тільки не приносять користі здоров'ю, а й можуть нашкодити. Їх споживання варто скоротити.

Лідером антирейтингу виявилася манна каша. За словами експертів, ця крупа багата крохмалем, а от білка в ній зовсім мало. Крім того, в манній каші є багато глютену, який провокує алергію у дітей і заважає повноцінному засвоєнню заліза і вітаміну D.

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Друге місце зайняла крупа, яку із задоволенням вживають по всьому світу, особливо, в Азії – це рис. Дієтологи підкреслили, що шліфований білий рис дуже шкідливий для організму, бо в ньому залишається дуже багато крохмалю. А ось всі корисні речовини зникають.

Третє місце в списку найбільш шкідливих каш зайняла вівсянка. Незважаючи на те, що багато хто їсть цю крупу на сніданок, дієтологи не радять постійно нею захоплюватися. Так, відзначають фахівці, вівсянка не здатна наситити людину до наступного прийому їжі через низький вміст білка.

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