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Як не зганьбитися в ресторані: різниця між капучіно та лате
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Якщо ви запланували піти на побачення зі своєю коханою, але не хочете впасти писком у болітце, вивчіть основні відмінності між популярними стравами та напоями. Радіо МАКСИМУМ розповідає, яка різниця між лате та капучіно.
На перший погляд, ці напої однаковісінькі, адже і лате, і капучіно поєднують в собі еспресо та молоко, але не все так просто.
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Ключові відмінності між лате і капучіно
В основному, різниця криється в технології приготування цих кавових напоїв, різних пропорціях, а також добавках, які дозволяють "розкритися" каві по-новому.
Пропорції, які треба знати
Основна різниця між напоями полягає в тому, що лате – кавовий коктейль, або напій, приготований на основі еспресо, а от капучіно – різновид кави. Це означає, що в останньому концентрація кави істотно вища, ніж у лате.
Капучіно:
- 1/3 чашки: еспресо
- 1/3 чашки: гарячого молока
- 1/3 чашки: збитої молочної піни
Лате:
- 1/3 чашки: еспресо
- 2/3 чашки: збите молоко
Технологія приготування напоїв
Щоб приготувати класичний лате, потрібно збите гаряче молоко налити в чашку і лише потім, дуже акуратно додати еспресо. Для капучіно наливають еспресо, вливають молоко та викладають шар піни, після чого перемішують. У результаті виходить майже однорідний напій.
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