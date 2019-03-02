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Як не зганьбитися в ресторані: різниця між капучіно та лате

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Навчіться відрізняти лате від капучіно - фото 1
Навчіться відрізняти лате від капучіно

Якщо ви запланували піти на побачення зі своєю коханою, але не хочете впасти писком у болітце, вивчіть основні відмінності між популярними стравами та напоями. Радіо МАКСИМУМ розповідає, яка різниця між лате та капучіно.

На перший погляд, ці напої однаковісінькі, адже і лате, і капучіно поєднують в собі еспресо та молоко, але не все так просто.

І ще: Як зробити каву лате не гірше, ніж у кафе

Ключові відмінності між лате і капучіно

В основному, різниця криється в технології приготування цих кавових напоїв, різних пропорціях, а також добавках, які дозволяють "розкритися" каві по-новому.

Пропорції, які треба знати

Основна різниця між напоями полягає в тому, що лате – кавовий коктейль, або напій, приготований на основі еспресо, а от капучіно – різновид кави. Це означає, що в останньому концентрація кави істотно вища, ніж у лате.

Капучіно:

  • 1/3 чашки: еспресо
  • 1/3 чашки: гарячого молока
  • 1/3 чашки: збитої молочної піни
Капучіно відрізняється міцністю - фото 311237
Капучіно відрізняється міцністю

Лате:

  • 1/3 чашки: еспресо
  • 2/3 чашки: збите молоко
Лате – значно м'якший напій - фото 311238
Лате – значно м'якший напій

Технологія приготування напоїв

Щоб приготувати класичний лате, потрібно збите гаряче молоко налити в чашку і лише потім, дуже акуратно додати еспресо. Для капучіно наливають еспресо, вливають молоко та викладають шар піни, після чого перемішують. У результаті виходить майже однорідний напій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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