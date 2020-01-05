У британському парламенті з'явився перший депутат-пансексуал

Лейла Моран, член британського парламенту від партії демократів, стала першим депутатом, який публічно розповів про свою пансексуальність. Це означає, що її збуджують люди будь-якої статі та гендеру.

Зараз Моран зустрічається з дівчиною Розі Кобб – раніше вона була прессекретарем партії, до якої входить Лейла.

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У мене дійсно щасливі, стабільні стосунки. Вона приголомшлива, мені дуже пощастило, – розповідає Моран.

Для неї це перший досвід одностатевих стосунків. До цього всі її партнери були чоловіками.

2020 is a new decade and a new path in my journey. Last year I fell in love with a wonderful woman. Something I’d never even considered before. Now I am just happy #Pansexual #OutAndProud pic.twitter.com/jdfz87Hdkx — Layla Moran ‍ (@LaylaMoran) January 2, 2020

Лейлу попереджали, що відкрите повідомлення про свою орієнтацію та стосунки може погано вплинути на її кар'єру, але вона сподівається, що це не так.

Я думаю, що в наші дні люди чекають від політиків прозорості та відкритості, – розмірковує жінка.

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