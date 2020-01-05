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У британському парламенті з'явився перший депутат-пансексуал

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Лейла Моран зробила камінг-аут - фото 1
Лейла Моран зробила камінг-аут

Лейла Моран, член британського парламенту від партії демократів, стала першим депутатом, який публічно розповів про свою пансексуальність. Це означає, що її збуджують люди будь-якої статі та гендеру.

Зараз Моран зустрічається з дівчиною Розі Кобб – раніше вона була прессекретарем партії, до якої входить Лейла.

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У мене дійсно щасливі, стабільні стосунки. Вона приголомшлива, мені дуже пощастило, – розповідає Моран.

Для неї це перший досвід одностатевих стосунків. До цього всі її партнери були чоловіками.

Лейлу попереджали, що відкрите повідомлення про свою орієнтацію та стосунки може погано вплинути на її кар'єру, але вона сподівається, що це не так.

Я думаю, що в наші дні люди чекають від політиків прозорості та відкритості, – розмірковує жінка.

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Джерело: The Guardian
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