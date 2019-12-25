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Більше ніяких леді та джентльменів: easyJet відмовився від гендерного поділу на борту

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easyJet прислухався до прохання пасажира - фото 1
easyJet прислухався до прохання пасажира

Британська авіакомпанія easyJet більше не буде ділити пасажирів на чоловіків і жінок під час вітання і звернень на борту. Таке рішення компанія прийняла після скарги одного з клієнтів перевізника Доктора Енді Фугарда.

"Шановний @easyjet, ви що, берете участь в якомусь конкурсі, де треба показати, як ви підтримуєте гендерну бінарну систему? "Пані та панове, хлопчики і дівчатка". Духи знову строго поділяються на "чоловічі і жіночі", – написав Фугард у своєму Twitter.

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Представники авіакомпанії пообіцяли розібратися в ситуації. Так, екіпаж отримав інструкції відмовитися від формулювання "леді ​​і джентльмени".

Пасажирів більше на ділитимуть на чоловіків і жінок - фото 376300
Пасажирів більше на ділитимуть на чоловіків і жінок

Але цю ідею підтримали не всі пасажири. У Twitter почали з'являтися негативні повідомлення.

Дорогий easyJet, Леді і Джентльмени. Не замінюйте це формулювання на "вітаємо всіх". Якщо ви це зробите, 5 членів моєї сім'ї більше ніколи не будуть літати з вами, – твітнув один з клієнтів.

У лютому деякі авіакомпанії надали можливість не вибирати чоловічу чи жіночу стать при бронюванні квитків. У графі з'явився ще один пункт "не визначений" або "не вказано" для пасажирів, які не визнають себе ані чоловіками, ані жінками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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