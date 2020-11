У Британії вказали на недостовірні факти у серіалі Корона і звернулися до Netflix

Міністр культури Великої Британії Олівер Дауд заявив, що стрімінговий портал Netflix повинен додати у початкові титри серіалу "Корона" інформацію про "вигаданий сюжет".

За словами Олівера Дауда, глядачі, які не застали цих історичних подій, можуть прийняти їх за правду, і це може завдати шкоди громадському образу британської монархії. Він пояснив, що позначку необхідно буде додати до кожного епізоду шоу. Міністр запланував безпосередньо звернутися з таким проханням до Netflix.

"Це безперечно поставлений художній твір, але, як і у випадку з іншими проєктами, Netflix повинен був з самого початку це прояснити. Без цього пояснення ціле покоління глядачів, які не жили в ті часи, прийматимуть вигадки за правду", – заявив міністр.

Четвертий сезон "Корони" вийшов на стрімінговому сервісі 15 листопада. Дія відбувалася у період між 1977 і 1990 роками. В останньому сезоні серіалу показана історія принца Чарльза і принцеси Діани. Автори серіалу стверджують, що драма заснована на реальних подіях.

