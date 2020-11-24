Хід королеви – найпопулярніший мінісеріал Netflix: скільки разів його вже подивилися

Серіал "Хід королеви" – художній мінісеріал від Netflix, який переглянули найбільше разів. Про це розповідається у твіттері стрімінгового сервісу. Дізнайтеся, скільки разів уже глянули серіал з Анею Тейлор-Джой.

Драму з Анею Тейлор-Джой у головній ролі за перші 28 днів подивилися 62 млн користувачів платформи. Серіал також потрапив у щоденний ТОП 10 Netflix у 92 країнах, а в 63 з них посів першу сходинку.

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Крім того, як зазначає сервіс, після виходу серіалу кількість гугл-запитів "Як грати в шахи?" досягла рекордної позначки за останні дев'ять років.

A record-setting 62 million households chose to watch The Queen’s Gambit in its first 28 days, making it Netflix's biggest scripted limited series to date. pic.twitter.com/TVC3p4i5Bv — Netflix (@netflix) November 23, 2020

"Я задоволений і вражений відгуком. Це виходить далеко за межі наших очікувань. Ми дуже вдячні, що багато хто знайшов час, щоб подивитися наше шоу. І ми всі з нетерпінням чекаємо можливості представити вам наш наступний серіал Yahtzee", – сказав виконавчий продюсер "Хода королеви" Скотт Френк у бесіді з The Hollywood Reporter.

Видання зазначає, що абсолютним лідером проєкт став саме серед художніх мінісеріалів, але в жанрі документалістики конкуренцію йому склав би "Король тигрів". Шоу Netflix про приборкувача Джо Екзотика за перші чотири тижні набрало 64 млн переглядів.

"Хід королеви" заснований на однойменному романі Волтера Тевіса, виданому у 1983 році. Драма розповідає про шахового вундеркінда Бет Харман, яка прагне стати гросмейстером і при цьому бореться з залежностями.

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