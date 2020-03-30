Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину

Британські поліцейські вилили чорну фарбу в Блакитну лагуну в графстві Дербішир, Англія. Там, всупереч карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу, збиралися люди.

Місцеві правоохоронні органи повідомили у Facebook, що їм постійно дзвонили зі скаргами на людей, які збираються біля мальовничої водойми. Замість того, щоб постійно виїжджати на місце і роздавати штрафи, охоронці правопорядку вирішили зробити лагуну менш привабливою і використали водний барвник чорного кольору. Разом з тим, над привабливою пам'яткою запустили квадрокоптер, щоб знімати тих місцевих жителів, яких не зупиняють вжиті заходи.

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Інтернет-користувачі не згодні з діями правоохоронців. Вони вважають, що тепер ще більше людей будуть збиратися біля водойми.

Блакитна лагуна являє собою глибоку яму у покинутому кар'єрі з водою тропічного синього кольору. Проте водойма має такий гарний відтінок через високий рівень хімічного забруднення, яке небезпечне для людини.

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