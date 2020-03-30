Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину

  • 17
Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 1

Британські поліцейські вилили чорну фарбу в Блакитну лагуну в графстві Дербішир, Англія. Там, всупереч карантину у зв'язку зі спалахом коронавірусу, збиралися люди.

Місцеві правоохоронні органи повідомили у Facebook, що їм постійно дзвонили зі скаргами на людей, які збираються біля мальовничої водойми. Замість того, щоб постійно виїжджати на місце і роздавати штрафи, охоронці правопорядку вирішили зробити лагуну менш привабливою і використали водний барвник чорного кольору. Разом з тим, над привабливою пам'яткою запустили квадрокоптер, щоб знімати тих місцевих жителів, яких не зупиняють вжиті заходи.

І ще: Скайрім або місце мрії: відео зі Швейцарії підкорило мережу

Інтернет-користувачі не згодні з діями правоохоронців. Вони вважають, що тепер ще більше людей будуть збиратися біля водойми.

Блакитна лагуна являє собою глибоку яму у покинутому кар'єрі з водою тропічного синього кольору. Проте водойма має такий гарний відтінок через високий рівень хімічного забруднення, яке небезпечне для людини.

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394973

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394974

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394975

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394976

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394977

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394978

Блакитну лагуну в Британії пофарбували у чорний колір на час карантину - фото 394979

Читайте також: Покинутий корабель перетворився на острів: вражаюче відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Перевірте, чи все правильно ви робите під час карантину
  • 27 березня, 12:00
  • 849
10 українських слів, які дуже влучно описують карантин
  • 25 березня, 12:00
  • 17995
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 832
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл