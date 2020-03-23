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Покинутий корабель перетворився на острів: вражаюче відео

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Покинутий корабель перетворився на острів: вражаюче відео - фото 1

Під час Другої світової війни корпус пароплава City of Adelaide використовувався як мішень для бомбардувальників ВПС Австралії. А зараз судно 19 століття, яке розташоване біля берегів Австралії, покрите мангровими деревами.

Пароплав City of Adelaide був побудований в Шотландії і спущений на воду 22 грудня 1863 року. Судно виконувало регулярні пасажирські перевезення між Австралією і Гавайськими островами. Через кілька років пароплав переобладнали у вітрильне судно. Одного разу воно сіло на мілину в затоці Кокл, де і є до цього дня.

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Під час Другої світової війни уламки City of Adelaide як мішень використовували бомбардувальники військово-повітряних сил Австралії. Зараз, наполовину зруйнований корабель, заросло мангровими деревами і виглядає як острів.

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Джерело: youtube
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