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Покинутий корабель перетворився на острів: вражаюче відео
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Під час Другої світової війни корпус пароплава City of Adelaide використовувався як мішень для бомбардувальників ВПС Австралії. А зараз судно 19 століття, яке розташоване біля берегів Австралії, покрите мангровими деревами.
Пароплав City of Adelaide був побудований в Шотландії і спущений на воду 22 грудня 1863 року. Судно виконувало регулярні пасажирські перевезення між Австралією і Гавайськими островами. Через кілька років пароплав переобладнали у вітрильне судно. Одного разу воно сіло на мілину в затоці Кокл, де і є до цього дня.
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Під час Другої світової війни уламки City of Adelaide як мішень використовували бомбардувальники військово-повітряних сил Австралії. Зараз, наполовину зруйнований корабель, заросло мангровими деревами і виглядає як острів.
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