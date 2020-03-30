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Скайрім або місце мрії: відео зі Швейцарії підкорило мережу
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Хоч карантин і позбавив будь-яких можливостей мандрувати за межами домівки, однак в мережі намагаються компенсувати це онлайн екскурсіями та просто ефектними відео з найкрасивіших місць світу. Серед таких опинився і цей ролик зі Швейцарії, який нагадав багатьом Скайрім.
На платформі Reddit користувач з ніком cyXie поділився ефектним записом з громади Лаутербруннен у Швейцарії, який чесно назвав чимось дивовижним. За лічені години ролик зібрав понад 18 тисяч переглядів і більше як 300 коментарів. І це не лише тому, що його можна дивитись вічність та позбавлятись стресу. Багато людей зізнались, що загальна картинка їм нагадала Скайрім, а хтось серйозно замислився, щоб перебратись.
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У коментарях також з'явились і мандрівники, яким пощастило побувати у цьому маленькому містечку. "Я був тут кілька років тому. Ходив у паб, де було чимало шанувальників екстремальних видів спорту. Дуже багато з них мешкають у Берні (кілька годин їзди) або навіть у Німеччині, але просто проводять тут вихідні". Якщо це ще не надихнуло вас побачити Швейцарію на власні очі, то відео точно все змінить:
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