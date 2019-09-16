У BMW пояснили, чому не планують оновлювати електрокар i3

BMW i3 не отримає оновлень, і ось чому

Компанія BMW не буде модернізувати електричний хетчбек i3: модель продовжать випускати в тому вигляді, в якому вона вперше зійшла з конвеєра шість років тому. Про це в інтерв'ю розповів глава відділу продажів і маркетингу BMW Пітер Нота.

Він пояснив, що це рішення прийняли через зростаючий попит на електромобіль.

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Ніяких конкретних планів щодо наступника i3 немає, – заявив Нот. – Для шостого року продажів i3 показує себе добре на ринку: у першій половині поточного року попит збільшився на 21 відсоток у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а в серпні 2019 року зростання склало 30 відсотків.

Усього з моменту появи моделі по всьому світу реалізували понад 150 тисяч примірників i3.

"Саме тому електричний хетчбек у його нинішньому вигляді буде продаватися ще кілька років", – підкреслив Нот.

BMW i3 представлена ​​і на українському ринку. Електромобіль комплектується батареями місткістю 42,2 кіловат-години, які забезпечують запас ходу до 285-310 кілометрів по циклу WLTP.

BMW i3 – доволі популярна модель компанії

BMW i3 має кілька модифікацій: зі 170-сильною установкою, а також 184-сильний варіант i3s. Перший розганяється від 0 до 100 кілометрів на годину за 7,3 секунди, а другому потрібно на це на 0,4 секунди менше. Від побутової розетки хетчбек можна зарядити до 80 відсотків за 15 годин, а при використанні експрес-зарядки – 45 хвилин.

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