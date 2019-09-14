Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Міс Україна

Кросовер McLaren не можна буде купити ні за які гроші

  • 16
McLaren не планує випускати кросовери - фото 1
McLaren не планує випускати кросовери

McLaren пильно спостерігає за ринковим успіхом спортивних кросоверів на кшталт Lamborghini Urus і Porsche Cayenne, проте не бачить ніяких причин приєднуватися до сегмента.

Як відомо, слідом за Porsche, Bentley, Lamborghini і навіть Rolls-Royce свої кросовери готуються випустити навіть такі марки, як Aston Martin і Ferrari.

І ще: Bugatti більше не зосереджуватиметься на швидкості своїх автомобілів

Випустити свій SUV цілком могли б і британці з McLaren, однак вони виявилися категорично проти цієї ідеї – з принципових міркувань. Як розповів в інтерв'ю виданню CarSales глава підрозділу Sport Series Даррен Годдард, "в кросоверах немає абсолютно нічого крутого".

На думку Годдарда, всі компанії, що випускають сьогодні преміальні кросовери, роблять це лише з метою збільшення обсягу продажів. McLaren не підтримував цей тренд і ніколи не буде.

У McLaren заявили, що кросоверів випускати не будуть - фото 355060
У McLaren заявили, що кросоверів випускати не будуть

Є величезна різниця між масовим виробництвом і ексклюзивним продуктом, – запевняє топ-менеджер.

Хоча кросовери могли б принести непоганий прибуток, імідж виробника "чистокровних" суперкарів для марки значно важливіший.

"Наші клієнти це заслужили", – підкреслив Годдард.

Читайте також: Bugatti більше не зосереджуватиметься на швидкості своїх автомобілів

Джерело: Car Sales
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
  • 12 вересня, 23:57
  • 2744
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • 12 вересня, 20:30
  • 9085
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1752001
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт