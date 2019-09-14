Кросовер McLaren не можна буде купити ні за які гроші

McLaren пильно спостерігає за ринковим успіхом спортивних кросоверів на кшталт Lamborghini Urus і Porsche Cayenne, проте не бачить ніяких причин приєднуватися до сегмента.

Як відомо, слідом за Porsche, Bentley, Lamborghini і навіть Rolls-Royce свої кросовери готуються випустити навіть такі марки, як Aston Martin і Ferrari.

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Випустити свій SUV цілком могли б і британці з McLaren, однак вони виявилися категорично проти цієї ідеї – з принципових міркувань. Як розповів в інтерв'ю виданню CarSales глава підрозділу Sport Series Даррен Годдард, "в кросоверах немає абсолютно нічого крутого".

На думку Годдарда, всі компанії, що випускають сьогодні преміальні кросовери, роблять це лише з метою збільшення обсягу продажів. McLaren не підтримував цей тренд і ніколи не буде.

У McLaren заявили, що кросоверів випускати не будуть

Є величезна різниця між масовим виробництвом і ексклюзивним продуктом, – запевняє топ-менеджер.

Хоча кросовери могли б принести непоганий прибуток, імідж виробника "чистокровних" суперкарів для марки значно важливіший.

"Наші клієнти це заслужили", – підкреслив Годдард.

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