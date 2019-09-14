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Серіал Кріпосна Міс Україна

Bugatti більше не зосереджуватиметься на швидкості своїх автомобілів

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Bugatti Chiron став найшвидшим серійним авто - фото 1
Bugatti Chiron став найшвидшим серійним авто

Bugatti Chiron Super Sport 300+ став найшвидшим у світі серійним автомобілем, але це ще не означає, що він досяг межі досконалості. Тепер марка зверне увагу на інші якості своїх машин.

В інтерв'ю виданню Roadshow глава Bugatti Штефан Вінкельманн розповів, що компанія готує дві нові версії гіперкара Chiron.

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За його словами, модифікація Super Sport 300+ переконливо довела всьому світу, що Bugatti швидша за будь-який інший серійний автомобіль з точки зору максимальної швидкості, проте для гіперкара не менш важливі й інші характеристики.

Марка дала зрозуміти, що з рекордами на швидкість відтепер покінчено, проте Chiron може продемонструвати й інші досягнення – для цього будуть розроблені дві нових версії гіперкара.

Bugatti більше не гнатиметься за швидкістю - фото 355037
Bugatti більше не гнатиметься за швидкістю

Вінкельманн поскаржився на те, що в Bugatti занадто захопилися гонитвою за максимальною швидкістю. Прийшов час трохи змістити акценти, тому одна з майбутніх модифікацій Chiron буде орієнтована на досягнення максимально можливої ​​питомої потужності, а друга – на відточену керованість.

За словами глави марки, гіперкар випускатиметься до середини 2020 років, попри те, що його тираж обмежений 500 екземплярами, у інженерів ще є час реалізувати весь потенціал, закладений у платформу Chiron при розробці моделі.

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Джерело: Motor
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