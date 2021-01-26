У Білий дім переїхали собаки Байденів: фото

Президент США Джо Байден і перша леді взяли в Білий дім своїх собак. У експрезидента Дональда Трампа тварин не було.

Джо Байден і його дружина Джилл переїхали в Білий дім зі своїми домашніми вихованцями – двома німецькими вівчарками Мейджор і Чемп.

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"Друзі, який щасливий день! Ми зараз вдома в Білому домі з нашою мамою і татом ... Ми нудьгували за ними, а вони нудьгували за нами", – сказано в повідомленні на власній сторінці тварин в Twitter. Додамо, що Мейджор стала першою собакою в Білому домі, яка була взята з притулку.

Таким чином, собаки офіційно повернулися в Білий дім. Колишній глава держави Дональд Трамп став першим президентом країни за сторіччя, у якого не було домашньої тварини.

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