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Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото

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Дженіфер Лопес - фото 1
Дженіфер Лопес / instagram

20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. На честь цієї події було влаштовано справжнє шоу, де виступили багато знаменитостей, серед яких була й Дженніфер Лопес. Співачка просто підірвала мережу яскравим виходом в білосніжному костюмі.

Так, Дженніфер Лопес виглядала настільки розкішно, що по цей час потік компліментів не вщухає. Втім, красуня й сама не проти підкинути нову тему для обговорення, показуючи все нові знімки з інавгурації Джо Байдена. Цього разу Джей Ло показала свій образ ближче і висловила подяку майстрам, які його створювали.

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"Красно дякую моїй #GlamFam! Я так вас люблю! Дякую за те, що були зі мною і для мене, від невеликих особистих подій до найяскравіших моментів #Inauguration2021", – написала зірка у підписі до серії фото.

Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото - фото 444304

Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото - фото 444305

Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото - фото 444306

Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото - фото 444302
Дженіфер Лопес вразила мережу розкішним образом на інавгурації Джо Байдена: фото - фото 444303

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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