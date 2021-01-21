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Джо Байдену не дозволили забирати свій велотренажер у Білий дім: у чому причина
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46-й президент США Джо Байден, який вступив на посаду 20 січня, може залишитися без улюбленого велотренажера після переїзду у Білий дім. Розповідаємо на Радіо МАКСИМУМ, що ж не так зі спортивним інвентарем.
Річ у тім, що для занять спортом Байден використовує тренажер Peloton. Він оснащений камерою, мікрофоном й іншими електронними пристроями. Це може поставити під загрозу інформаційну безпеку резиденції, вважають у ЦРУ.
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Журналісти стверджують, що у зв'язку з цим президенту можуть не дозволити перевезти у Білий дім велотренажер вартістю близько 2500 доларів. Спортінвентар Байдена також можуть модифікувати, однак тоді Peloton позбудеться багатьох звичних функцій.
На думку колишнього заступника директора Агентства національної безпеки США Річарда Х. Леджетта-молодшого, з велотренажера доведеться видалити камеру та мікрофон. Крім того, Байдену потрібно буде використовувати непримітне ім'я користувача, а також не вести важливі розмови поблизу Peloton.
Велотренажер Peloton оснащений камерою та мікрофоном
"Президентська безпека – це завжди баланс між потребами президента і його бажаннями, а також відносним ризиком безпеки будь-якої речі", – зауважив глава ініціативи з кібербезпеки Аспенського інституту Гарретт Графф.
Джо Байден вступив на посаду глави держави 20 січня, після церемонії інавгурації, яка відбулася у Вашингтоні. Він уже розмістив першу публікацію в президентському акаунті у твіттері, а також відвідав Овальний кабінет.
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