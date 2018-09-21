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У Беверлі-Хіллз продають особняк, який належав Брітні Спірс

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Де жила Брітні Спірс - фото 1
Де жила Брітні Спірс / architecturaldigest

У Беверлі-Хіллз виставили на продаж особняк, який колись належав знаменитій американській співачці Брітні Спірс, за 8,95 мільйонів доларів.

Площа будинку складає 724 квадратних метра, в ньому є шість спалень, сім ванних кімнат, вітальня з мармуровим каміном, відкрита кухня і обідня зона з кришталевою люстрою, домашній кінотеатр і приміщення для персоналу.

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Відзначається, що панорамні вікна і двері кухні, вітальні і однієї зі спалень виходять на задній дворик, де розташовані басейн, зона спа, дитячий ігровий будиночок і багато об'єктів ландшафтної архітектури. Крім того, на території вілли є тераса для обіду на свіжому повітрі.

Особняк розташований в закритому приватному секторі, до нього веде велика під'їзна дорога.

Особняк Брітні Спірс - фото 277589
Особняк Брітні Спірс
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Особняк Брітні Спірс
Особняк Брітні Спірс - фото 277591
Особняк Брітні Спірс
Особняк Брітні Спірс - фото 277592
Особняк Брітні Спірс
Особняк Брітні Спірс - фото 277593
Особняк Брітні Спірс

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Джерело: architecturaldigest
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