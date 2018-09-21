Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Як виглядає казковий будиночок, що знаходиться в Північній Кароліні, США.

На першому поверсі хатинки традиційно розташовані вітальня з каміном, кухня і барний столик.

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Є телевізор і вся необхідна техніка. Крім усього іншого, дизайнери розмістили в кутах будинку полки, таким чином, щоб вони займали якомога менше простору. Другий поверх повністю присвячений особистому простору. Тут знаходиться спальна кімната для дорослих, і дитяча. Також санвузол, і невеликий, але досить симпатичний коридор, що з'єднує обидві спальні.

Зі спальні, до речі, є вихід на балкон. Види тут, одним словом, неймовірні. Будиночок знаходиться досить далеко від жвавих трас і доріг, тому тиша тут вічний супутник.

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

Цей маленький будинок приховує багато цікавого

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