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Цей маленький будинок приховує багато цікавого

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Другий поверх повністю присвячений особистому простору - фото 1
Другий поверх повністю присвячений особистому простору / goodhousekeeping

Як виглядає казковий будиночок, що знаходиться в Північній Кароліні, США.

На першому поверсі хатинки традиційно розташовані вітальня з каміном, кухня і барний столик.

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Є телевізор і вся необхідна техніка. Крім усього іншого, дизайнери розмістили в кутах будинку полки, таким чином, щоб вони займали якомога менше простору. Другий поверх повністю присвячений особистому простору. Тут знаходиться спальна кімната для дорослих, і дитяча. Також санвузол, і невеликий, але досить симпатичний коридор, що з'єднує обидві спальні.

Зі спальні, до речі, є вихід на балкон. Види тут, одним словом, неймовірні. Будиночок знаходиться досить далеко від жвавих трас і доріг, тому тиша тут вічний супутник.

Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277510
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277511
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277512
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277513
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277507
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277506
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277505
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277504
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277503
Цей маленький будинок приховує багато цікавого
Цей маленький будинок приховує багато цікавого - фото 277502
Цей маленький будинок приховує багато цікавого

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Джерело: goodhousekeeping
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