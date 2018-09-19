Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан / mymodernmet

Протягом довгих років у цю розкішну квартиру ніхто не заходив.

Париж – густонаселене місто, і важко уявити, що в ньому можна знайти апартаменти, які нікого не цікавили більше 70 років, проте саме так і трапилося з цією квартирою.

І ще: Як виглядає унікальний храм в Таїланді: вражаючі фото

Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан, яка під час війни втекла з міста від нацистів. Протягом десятиліть за квартиру справно оплачували, і лише днями її власники вирішили провести інвентаризацію свого майна. Всередині квартири вони застали справжню "капсулу часу", що зберігає в собі світський дух тієї далекої епохи.

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Тим часом у іншому містечку Франції на продаж виставлено католицький храм. Початкова його вартість – 190 тисяч євро. Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель.

Читайте також: Фотограф показав особливу красу Японії: захопливі кадри