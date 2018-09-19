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Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

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Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан - фото 1
Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан / mymodernmet

Протягом довгих років у цю розкішну квартиру ніхто не заходив.

Париж – густонаселене місто, і важко уявити, що в ньому можна знайти апартаменти, які нікого не цікавили більше 70 років, проте саме так і трапилося з цією квартирою.

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Минулою власницею квартири була мадам де Флоріан, яка під час війни втекла з міста від нацистів. Протягом десятиліть за квартиру справно оплачували, і лише днями її власники вирішили провести інвентаризацію свого майна. Всередині квартири вони застали справжню "капсулу часу", що зберігає в собі світський дух тієї далекої епохи.

Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277081
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277082
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277080
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277079
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277078
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому - фото 277077
Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Тим часом у іншому містечку Франції на продаж виставлено католицький храм. Початкова його вартість – 190 тисяч євро. Найімовірніше, з будівлі церкви, побудованої в неороманському стилі, зроблять готель.

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Джерело: mymodernmet
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