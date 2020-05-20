У Берліні відкрили клуби, але танцювати там не можна

Берлінські клуби Sisyphos, Birgit&Bier і Rummels Bay відкриють свої літні майданчики для відвідувачів, проте є кількох умов. Одна з них – заборона на танці.

Як повідомляється, в закладах знову зазвучить музика, але з міркувань безпеки гості сидітимуть на місцях, питимуть пиво і їстимуть піцу. Загалом, клуби перетворяться в паби, тільки з колонок лунатиме техно, а не AC/DC.

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Введено й інші обмеження: персонал і відвідувачі будуть носити медичні маски, а самі заклади зобов'яжуть працювати з третьої години дня до десятої вечора. Ті ж, хто хоче відірватися, все ще можуть відвідати стрім, де транслюються виступи берлінських діджеїв.

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