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У США священник освячує парафіян за допомогою водяного пістолета: кумедні фото
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Священник з Мічигану у США став зіркою соцмереж після того, як у мережі поширилися фото його благословень під час пандемії коронавірусу. Воно й не дивно, адже робить він це за допомогою водяного пістолета. Так би мовити, дотримуючись соціальної дистанції.
Фотографії 70-річного отця Тіма Пелка викладає спільнота католицької парафії в фейсбуці St. Ambrose Parish. Щоб дотримуватися заходів безпеки, священнослужитель носить маску і рукавички.
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Але для багатьох інтернет-користувачів головною особливістю його благословень став водяний пістолет зі святою водою. Так священнику вдається дотримуватися безпечної дистанції з парафіянами.
Зазвичай віряни під'їжджають до нього прямо на машині, відчинивши вікно.
Фотографії, які стали вірусними, були зроблені на Великдень. В основному священник освячував великодні кошики з їжею.
За словами самого священника, ідея з водяним пістолетом спала йому на думку, оскільки він захотів потішити дітей. Він також заздалегідь порадився зі своїм знайомим лікарем, щоб упевнитися, що задумка з пістолетом буде безпечною для всіх.
З фото видно, що він використовує різні пістолети.
У коментарях до постів з отцем Тімом користувачі також викладають вид зсередини (під час благословення).
У парафії St. Ambrose незабаром помітили популярність отця Тіма і поставилися до цього спокійно. У спільноті приходу навіть поділилися мемом зі священником.
"Такий закон інтернету: щойно пост або фото з тобою стає вірусним, ти стаєш героєм мемів. Це сталося з отцем Тімом, який підкорив світ своїм унікальним способом розбризкувати святу воду. Ми виявили меми з ним на Reddit і Imgur", – йдеться в спільноті.
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