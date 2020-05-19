У США священник освячує парафіян за допомогою водяного пістолета: кумедні фото

Священник з Мічигану у США став зіркою соцмереж після того, як у мережі поширилися фото його благословень під час пандемії коронавірусу. Воно й не дивно, адже робить він це за допомогою водяного пістолета. Так би мовити, дотримуючись соціальної дистанції.

Фотографії 70-річного отця Тіма Пелка викладає спільнота католицької парафії в фейсбуці St. Ambrose Parish. Щоб дотримуватися заходів безпеки, священнослужитель носить маску і рукавички.

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Але для багатьох інтернет-користувачів головною особливістю його благословень став водяний пістолет зі святою водою. Так священнику вдається дотримуватися безпечної дистанції з парафіянами.

Зазвичай віряни під'їжджають до нього прямо на машині, відчинивши вікно.

Фотографії, які стали вірусними, були зроблені на Великдень. В основному священник освячував великодні кошики з їжею.

За словами самого священника, ідея з водяним пістолетом спала йому на думку, оскільки він захотів потішити дітей. Він також заздалегідь порадився зі своїм знайомим лікарем, щоб упевнитися, що задумка з пістолетом буде безпечною для всіх.

З фото видно, що він використовує різні пістолети.

У коментарях до постів з отцем Тімом користувачі також викладають вид зсередини (під час благословення).

У парафії St. Ambrose незабаром помітили популярність отця Тіма і поставилися до цього спокійно. У спільноті приходу навіть поділилися мемом зі священником.

"Такий закон інтернету: щойно пост або фото з тобою стає вірусним, ти стаєш героєм мемів. Це сталося з отцем Тімом, який підкорив світ своїм унікальним способом розбризкувати святу воду. Ми виявили меми з ним на Reddit і Imgur", – йдеться в спільноті.

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