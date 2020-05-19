Уроки щастя від фінів тепер може пройти кожен, їх виклали у мережі

Фінляндія – найщасливіша країна у світі. Секрет фінів простий і він криється у зв'язку з природою. Поки інші ходять на терапію, фіни взувають гумові чоботи і відправляються до лісу. Вони вважають, що щастя – там, серед сосен і беріз. Тепер навчитися "фінського" щастя можна не виходячи з дому.

Програма "Орендуй фіна" (Rent A Finn) була запущена навесні 2019. За задумом туристичної організації VisitFinland, вона повинна привернути гостей, які хочуть не тільки подивитися визначні пам'ятки Фінляндії, але і відчути національний характер.

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У рамках програми вісім мешканців Фінляндії стають на кілька днів "гідами по фінському щастю" для іноземних туристів. Вони показують, як живеться в Фінляндії, чим тут займаються, які головні риси характеру фіна. Для туристів організовують рибалку, походи до лісу по ягоди і гриби, сауну, сплави по річках і багато іншого.

Звичайно, з закриттям кордонів і введенням карантину в багатьох країнах програму довелося призупинити. Хороші новини полягають в тому, що уроки щастя від фінів тепер можна отримати онлайн.

Офіційно програма стартувала 15 травня. Вона буде проходити у форматі онлайн-трансляцій у Facebook і в Instagram. Кожну буде вести експерт по щастю в одній з областей – від занять спортом до харчування. Всі спікери, звичайно, будуть фінами.

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