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Королева Єлизавета II зізналася, що носила брекети, і порадила іншим

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Єлизавета ІІ порадила дітям носити брекети - фото 1
Єлизавета ІІ порадила дітям носити брекети / gettyimages

Королева Великобританії Єлизавета II зізналася, що колись носила систему для вирівнювання зубів. Про це 93-річна монархиня повідомила на офіційній церемонії відкриття Королівської національної лор-лікарні і стоматологічної лікарні Істман у Лондоні.

Крім того, вона наголосила на тому, що ставити брекети варто й іншим.

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Я теж носила пластинки, але, на щастя, це було дуже давно, – підбадьорила королева дітей, які готуються до установки брекет-системи, і додала: – Думаю, це того варто.

Єлизавета II не єдина королівська особа, яка вдавалася до послуг стоматологів для корекції усмішки. Брекети носив і принц Гаррі, про що свідчить знімок, зроблений папараці під час щорічної різдвяної церковної прогулянки у 1999 році. Також у підлітковому віці зуби вирівнювали принцеса Беатріс, чиє весілля призначене на 29 травня, і її сестра принцеса Євгенія.

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Джерело: The Telegraph
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