Езра Міллер знявся в ефектному рекламному ролику для Saint Laurent

Saint Laurent показали нову частину рекламної кампанії своєї чоловічої весняно-літньої колекції. Її головним героєм став актор і музикант Езра Міллер.

Зірка франшизи "Фантастичні звірі і де їх шукати" приміряв розшите паєтками поло, брюки-палаццо, чорну сорочку та блискучу сріблясту спідницю і станцював. Автором відео і знімків став фешн-фотограф Девід Сімс.

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Раніше у весняній кампанії Saint Laurent знявся актор Рамі Малек. Тоді за зйомку теж відповідав Девід Сімс, який постійно працює з французьким брендом і знімав для нього попередні кампанії з Кіану Рівзом і Фінном Вулфардом.

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