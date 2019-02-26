Seat представив футуристичний електричний квадроцикл

Компанія Seat представила безпілотний електричний квадроцикл Minimó. Новинка призначена для операторів каршерінга, а також оснащена знімним блоком акумуляторів.

Seat заявляє, що Minimó – відповідь на головні проблеми міської мобільності: пробки, відсутність паркувальних місць, введення "зелених" зон з доступом тільки для екологічно чистих автомобілів. Довжина квадроцикла всього 2,5 метра, а ширина – 1,24 метра. Електрокар майже у два з половиною рази менший за звичайний субкомпактний хетчбек.

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Seat Minimó оснащений однією фарою, як мотоцикл, а дизайн задніх ліхтарів запозичений з аеронавтики. Двері асиметричні і відкриваються верх для економії простору. На одній зарядці квадроцикл проїжджає близько 100 кілометрів. Батарея швидкознімна, що дозволить замінити її всього "за кілька секунд".

У салоні Minimó один за одним можуть розміститися водій і один пасажир. Для багажу передбачена невелика ніша. Для доступу до квадроцикла використовується цифровий ключ. Електрокар вже сумісний з системами автономного управління четвертого рівня, які дозволять йому самостійно пересуватися в спеціально відведених для безпілотників зонах.

Розробка Minimó стала частиною програми 5G Barcelona, ​​яка ставить собі за мету першою в Європі провести повномасштабне розгортання мереж п'ятого покоління. Спільно з іспанською телекомунікаційною компанією Telefónica Seat має намір провести ходові випробування прототипу, який може спілкуватися з іншими автомобілями й інфраструктурою. Однак терміни пілотного запуску поки не називаються.

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