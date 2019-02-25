"Гарячий" Volkswagen T-Roc отримав двигун від Golf R

Компанія Volkswagen розсекретила "заряджену" версію найкомпактнішого кросовера – T-Roc R. Модель отримала 300-сильний двигун, рульове управління з прогресивними характеристиками, "гоночний" режим роботи керуючої електроніки та титановий вихлоп Akrapovic.

Volkswagen T-Roc R їде завдяки дволітровій "турбочетвірці" від Golf R, потужність якої становить 300 кінських сил і 400 Нм моменту. Вона поєднується з повним приводом 4MOTION і семиступеневим "роботом" DSG. Першу "сотню" кросовер розмінює вже через 4,9 секунди (Golf R швидше на 0,2 секунди), а його максимальна швидкість обмежена електронікою на 250 кілометрах на годину.

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T-Roc R комплектується заниженою підвіскою, гальмами від Volkswagen Golf R Performance, рульовим управлінням з прогресивними характеристиками, селектором режимів руху зі спеціальним "гоночним" профілем роботи керуючої електроніки. Серед опцій: обробка салону шкірою і "карбоном", 19-дюймові колеса (в базі 18-дюймові) і титанова вихлопна система Akrapovic.

Відрізнити R-версію від звичайної можна завдяки зміненій решітці радіатора з окантовкою нижній частині з анодованого алюмінію, логотипам R на крилах, агресивним бамперам, чотирьом вихлопним патрубкам, розширеним колісним аркам. У салоні кросовера з'явилося спортивне кермо, педалі з нержавіючої сталі та сидіння з обробкою мікрофіброю ArtVelours.

Публічна прем'єра Volkswagen T-Roc R відбудеться на автосалоні в Женеві.

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