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У Барселоні підвищують туристичний податок: яким мандрівникам доведеться платити більше

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Барселона змусить туристів платити більше - фото 1
Барселона змусить туристів платити більше

Уряд Каталонії вирішив збільшити свій заробіток на туристах, тому підняв податок для деяких мандрівників. Кому ж потрібно буде викласти більше грошей за подорож – читайте далі.

Вже з 2020 року в Каталонії підвищують податки для приїжджих, які мешкають в готелях. Якщо турист зупиниться у п'ятизірковому готелі в Барселоні, то податок для нього збільшиться від 2,25 до 3,5 євро.

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За чотири зірочки – з 1,1 до 1,7 євро, для туристичного житла нічого не змінюється – 2,25 євро, а для інших варіантів поселення він сягне 1 євро.

Насправді, такі зміни не будуть надто відчутними для мандрівників, зате покращать заробіток не лише Барселони. За розрахунками, таке підняття податку дозволить поповнити бюджет Каталонії на 21 мільйон євро.

Барселона змусить туристів платити більше - фото 375791
Барселона змусить туристів платити більше

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Джерело: ЙОД
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