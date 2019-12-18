У британському готелі з'явився найнезручніший номер у світі: в чому його суть

Цей номер символізує проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю

Крістофер Самуель, художник з Лестера, створив найбільш незручний номер у готелі Art B & B у Блекпулі. Таким чином він хотів привернути увагу до людей з інвалідністю.

Тут ліжко оточене поручнями, двері у ванну не зачиняються, а до лампи неможливо дотягнутися. Спочатку це може здатися смішним, але креативний директор Art B & B Майкл Трейнор вважає, що на понад одну ніч тут ніхто не затримається.

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Британець Крістофер Самуель пересувається на електричному інвалідному візку. Якийсь час йому довелося пожити у номері готелю, не пристосованому для людей з інвалідністю. Кімната була маленькою, двері у ванну не зачинялися, а в готелі був тільки душ. Крістофер спав у своєму кріслі, тому що складно було вибиратися на ліжко.

Це такі дрібниці, але це реально проблема, – каже він.

Таке ліжко не кожному під силу

Художник навіть не побачив кімнату, яку створив, бо він не може до неї дістатися. І вважає, що це блискучий результат. Так люди заговорять не лише про проблему людей з інвалідністю, а й проблеми жорстокої економії.

Крім Крістофера Самуеля в проєкті взяли участь ще 18 художників. Вони також спроєктували номер для Art B & B, в якому творці вирішили об'єднати галерею та готель.

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