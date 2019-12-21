Названо найгірші авіакомпанії 2019 року

Щорічно британське видання Sun проводить опитування авіапасажирів з метою з'ясувати, які повітряні перевізники найбільше не відповідають очікуванням своїх клієнтів. Дізнайтесь, яка авіакомпанія розчаровує більшість своїх пасажирів!

Зокрема, для оцінки авіакомпаній використовуються такі критерії, як процес посадки, комфорт сидінь, харчування, розваги в польоті та співвідношення ціна/якість. Увага також приділяється відстані між кріслами в економ-класі та пунктуальність вильотів. У підсумку, всі досліджувані перевізники отримують підсумковий бал – узагальнений індекс задоволеності пасажирів.

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На коротких маршрутах невдахами виявилися авіакомпанії Ryanair з Ірландії і British Airways. Їх показники склали всього 44% і 55% відповідно. Для порівняння, у найкращих перевізників SAS, Jet2 і Aurigny Air (Нормандські острови) відсоток задоволеності вищий, ніж 70%.

Так, Ryanair отримав тільки одну зірку з п'яти у всіх категоріях, крім співвідношення ціни та якості. Слабкими сторонами British Airways названі ціни на квитки, комфорт пасажирського місця і асортимент харчування.

Ryanair не задовольняє половину пасажирів

Серед аутсайдерів також виявилися угорський Wizz Air (56%), британський Flybe (60%) і португальська TAP Portugal (61%). Показники у діапазоні 60-70% набрали такі популярні європейські перевізники, як KLM, Eurowings, Lufthansa і Norwegian.

На далекомагістральних перельотах найгіршою авіакомпанією названа American Airlines (48%), яка викликає невдоволення пасажирів практично по всіх позиціях, крім розваг на борту. Низький відсоток задоволеності пасажирів також зафіксований у British Airways, Etihad Aitways, Air Canada, United Airlines і Qantas. На іншому кінці рейтингу опинилися перевізники Singapore Airlines (88%), Qatar Airways (79%), Emirates (76%) і Virgin Atlantic (72%).

Британські експерти рекомендують усім пасажирам відмовлятися від бронювання квитків тих авіакомпаній, які хоч раз підвели їх. Вибирати іншого перевізника також радять, якщо ви помітили, що якість послуг улюбленої авіакомпанії почала знижуватися.

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