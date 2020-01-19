Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Водохреще Голос країни

У Канаді випав рекордний рівень снігу: вражаючі кадри

  • 21
У Канаді випав рекордний рівень снігу: вражаючі кадри - фото 1

У Канаді в суботу, 18 січня, випав рекордний рівень снігу, в результаті чого була паралізована робота декількох міст. Висота снігового покриву подекуди сягає 3 метри.

Сильний сніжний шторм заблокував будинки десятків тисяч жителів канадського острова Ньюфаундленд. Рекордний рівень снігу зафіксовано також в Трепассі, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз і інших містах.

І ще: У Венеції аномально впав рівень води в каналах: вражаючі фото

Жителі міста Авалон не можуть вийти зі своїх будинків через снігові замети заввишки понад 3 метри. У містах введено режим надзвичайного стану і посилено працює снігоприбиральна техніка.

Читайте також: Погода на Водохреще: синоптик розповіла, чи будуть морози в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • 15 cічня, 15:00
  • 14131
Щедрівки на Йордана: українські пісні на Водохреще 2020 (тексти)
  • 16 cічня, 17:10
  • 10130
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2026480
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ