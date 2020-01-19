У Канаді випав рекордний рівень снігу: вражаючі кадри

У Канаді в суботу, 18 січня, випав рекордний рівень снігу, в результаті чого була паралізована робота декількох міст. Висота снігового покриву подекуди сягає 3 метри.

Сильний сніжний шторм заблокував будинки десятків тисяч жителів канадського острова Ньюфаундленд. Рекордний рівень снігу зафіксовано також в Трепассі, Гамбо, Сент-Джонсу, Парадайз і інших містах.

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Жителі міста Авалон не можуть вийти зі своїх будинків через снігові замети заввишки понад 3 метри. У містах введено режим надзвичайного стану і посилено працює снігоприбиральна техніка.

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