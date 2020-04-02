Тюнинговану Toyota продають за ціною Daewoo Lanos: фотофакт

В Україні виставили на продаж незвичайний автомобіль. Стару Toyota, яка стилізована під Ferrari, продають в Херсоні.

Йдеться про купе Toyota MR2 1990 року, яку зробили схожою на рідкісне Ferrari 360 Challenge Stradale. У автомобіля характерні бампери, оптика, включаючи круглі задні ліхтарі, а також двоколірне забарвлення кузова – основний чорний і білі смуги, які тягнуться від капота до кришки багажника.

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У салоні ж цієї Toyota красується логотип Ferrari на кермі і вставки під карбон. А ось під капотом НЕ V12 і навіть не V8 – тут встановлений штатний 2,0-літровий чотирициліндровий двигун.

Продається автомобіль за 4300 доларів. Для порівняння, стільки ж на вторинному ринку в середньому коштує Daewoo Lanos.

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