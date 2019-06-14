Тюнер Porsche вирішив випустити власний суперкар

Це ательє працювало над удосконаленням Porsche

Німецьке тюнінг-ательє Gemballa, що спеціалізується на доопрацюванні автомобілів Porsche, вирішило випустити власний суперкар.

Компанія опублікувала перше зображення машини та розкрила попередні технічні характеристики.

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Як заявляють представники фірми, новинка отримає унікальний і агресивний дизайн, розкішний інтер'єр, а також силову установку потужністю близько 800 кінських сил. Більш докладної інформації про майбутній суперкар поки немає.

Перші дизайн-макети Gemballa намір подати обраним клієнтам вже найближчим часом, а на початок 2020-го підготувати ходові прототипи. Серійне виробництво фірма планує почати у 2022 році.

Також відомо, що суперкар буде випускатися обмеженим тиражем.

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