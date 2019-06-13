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Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla

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Заряджати Tesla потрібно буде рідше - фото 1
Заряджати Tesla потрібно буде рідше

Ілон Маск нагадав про торішній успіх Tesla Model 3 і заявив, що компанія готує до випуску новий варіант електрокара з ще більшим запасом ходу без додаткової зарядки. На зборах акціонерів глава корпорації розповів про ключову характеристику майбутньої новинки.

За словами Маска, скоро в асортименті компанії з'явиться електромобіль, здатний подолати на одному заряді акумуляторів дистанцію у понад 640 кілометрів (проти 498 у базовій версії Model 3).

І ще: Більше, ніж у Tesla: Volkswagen накриє Європу мережею зарядних станцій

Очікується, що новинка усуне проблему власників Tesla, що віддають перевагу тривалим поїздкам. Чи йде мова про апгрейд вже наявного автомобіля з електродвигуном або випуск повністю нової моделі, підприємець не уточнив.

Рекордсменом серед електрокарів компанії наразі залишається "заряджена" конфігурація Tesla Model S з запасом ходу у 595 кілометрів, а у 2020 році очікується поява Tesla Roadster – за чутками, новинка зможе проїхати до 997 кілометрів на одному заряді акумуляторів.

Наразі найавтономнішою є 'заряджена' Tesla Model S - фото 334104

Маск також висловив зацікавленість у співпраці з іншими компаніями з метою розширення числа зарядних станцій для Tesla на додаток до власної мережі Supercharger.

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Джерело: businessinsider
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