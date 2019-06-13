Audi відкликає електрокросовери e-tron: у чому причина

Німецький автовиробник Audi відкликає частину вже проданих електричних кросоверів Audi e-tron через проблеми з герметизацією акумуляторної батареї, в яку може потрапляти волога. Це, у свою чергу, може стати причиною короткого замикання та пожежі.

Програма відкликання торкнеться 540 електромобілів, вже доставлених покупцям. Загалом ця проблема стосується 1644 примірників.

І ще: Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla

Жодного реального інциденту ще не відбулося, проте інженери компанії виявили проблему в п'яти електромобілях і вирішили не ризикувати безпекою своїх покупців.

Проблема пов'язана з неякісним ущільненням силового кабелю на ділянці між акумуляторами та зарядним портом. Якщо через якусь з причин на кабелі накопичується волога, то вона може протекти всередину акумуляторної батареї, спричинивши замикання. Для виправлення проблеми власників Audi e-tron викличуть до дилерів.

Власникам "проблемних" Audi e-tron дозволяють користуватися своїми електромобілями, однак якщо вони побачать попередження на приладовій панелі, то їм рекомендується припаркувати його, не заряджати та викликати евакуатор.

За словами представників Audi, нова партія електромобілів цієї моделі уже позбавлена ​проблеми.

Читайте також: Ford відкликає 270 тисяч авто: у чому причина