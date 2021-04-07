Для Tesla Cybertruck придумали компактний житловий модуль: відео

Електричний Tesla Cybertruck, який ще не став на конвеєр, продовжує надихати інженерів з усього світу. Цього разу для пікапа придумали дуже компактний житловий модуль під назвою CyberLandr. Його ширина та довжина ідеально підходять для вантажної платформи автомобіля.

Принцип, за яким CyberLandr розкладається, нагадує звичайний складаний стаканчик: "виростаючи" з кузова, він стає вищим у чотири рази. Кемпер оснастили шістьма вікнами з електрохромними вікнами, висувними сходами та сонячними панелями потужністю до 500 ватів. Якщо цієї енергії не вистачає, живлення забезпечує батарея пікапа.

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Усередині творці умістили два окремі простори: житлову кімнату, яка одночасно грає роль спальні, вітальні, кухні або кабінету, а також крихітну ванну. У першій є стільниця, велика раковина, холодильник і індукційна варильна панель, яку видно, тільки якщо її увімкнути. Змішувач безконтактний і активується голосом, а під підлогою з керамограніту проклали систему опалення.

Ще одна "фішка" – два сидіння-трансформери, які можна переміщати по кімнаті. Вони ж перетворюються на двоспальне ліжко, яка розміщується над кухонною зоною, і служать виносними шезлонгами для відпочинку просто неба. Крім цього, для CyberLandr передбачили 32-дюймовий телевізор із супутниковим інтернетом StarLink. У ванній встановлений унітаз, що самостійно очищається, з сухим змивом, душ з рециркуляцією і складна раковина.

Збирати такі кемпери будуть у техаському місті Остін. Коштують вони як сам Cybertruck – 39 995 доларів, причому таку ціну пропонують за умови внесення депозиту в 5000 доларів. Повна вартість складе 49 995 доларів.

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