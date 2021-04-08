У США в аварію потрапили потяг, вантажівка, Ferrari і Porsche: відео унікальної ДТП

Здавалося б, абсолютно всі автомобілісти знають, як потрібно перетинати залізничний переїзд. Так само як і те, до яких наслідків може призвести порушення ПДР на таких ділянках. Однак бувають ситуації, коли в аварії немає провини водія.

У непросту ситуацію потрапив водій вантажівки, який перевозив автомобілі. Світлофор на переїзді спрацював запізно, тому чоловік просто не встиг зреагувати. До того ж він не міг прискоритися через специфічну геометрію рейок і низький кліренс причепа. Як наслідок, у напівпричіп влетів потяг.

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Втім, чоловікові пощастило, позаяк поїзд рухався дуже повільно, а машиніст, наближаючись до переїзду, почав гальмувати. Удар був не сильним, але навіть його вистачило, щоб зрушити величезну машину на кілька метрів.

В результаті зіткнення обшивка причепа пошкодилася, а разом з нею і вантаж. Через отвори видно суперкар Ferrari SF90 Stradale, класичний Porsche 911 і Ferrari 488. За словами очевидців, в причепі також був й Bentley, але розглянути модель не вдалося. Найбільше в результаті аварії постраждав SF90 вартістю у пів мільйона доларів. Пошкодження не критичні, так що під прес пускати автомобіль не будуть. Хоча дорогого ремонту не уникнути.

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