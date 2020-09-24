Twitter тестує голосові приватні повідомлення

Сервіс мікроблогів Twitter тестує нову функцію, яка, крім голосових твітів, дозволить користувачам надсилати ще й голосові повідомлення безпосередньо один одному. Тож на ще одну соцмережу, в якій користувачі обмінюватимуться дратівливими аудіоповідомленнями стане більше.

Зауважимо, що наразі соцмережа проводить тестування. Ба більше, відбувається воно лише в одній країні світу. Після його успішного завершення функція має з'явитися для усіх.

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"Ми знаємо, що людям потрібно більше можливостей для вираження себе в розмовах у Twitter – як публічно, так і в приватному порядку", – сказав Алекс Акерман-Грінберг, менеджер з продуктів для прямих повідомлень у Twitter, у 20-секундному голосовому повідомленні журналісту Крісу Велч з The Verge.

Видання The Verge також побачило інтерфейс голосових повідомлень. Зараз він виглядає просто – керування відтворенням обмежується кнопками пауза і відтворення, а записати повідомлення можна безпосередньо у рядку.

Наразі Twitter тестує це нововведення в Бразилії.

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