Ентузіаст змайстрував "розумну" інтимну іграшку, якою можуть управляти користувачі Twitter

Берлінський розробник під псевдонімом Space Buck перетворив звичайну анальну пробку в "розумну". Інтимна іграшка синхронізується з Twitter і реагує на дії користувачів соцмережі.

Інтимна іграшка "порозумнішала" завдяки розробці Space Buck – розумній батарейці Double-Oh, яка підключається до інтернету і активує пристрій, як тільки отримує сигнал. Складається гаджет із самої батарейки, Wi-Fi-модуля і системи для зв'язку з комп'ютером. Так, налаштувавши Double-Oh, "розумним" можна зробити будь-який гаджет, що працює на AA-батарейці. Навіть анальну пробку.

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Space Buck написав спеціальний код, який пов'язує батарейку з його твітом: програма перевіряла дії із записом і в залежності від цього посилала команду батарейці. Наприклад, лайк під дописом змушував пробку вібрувати протягом 10 секунд, а ретвіт – ще 30 секунд. На момент написання новини пост розробника зібрав 77 ретвітів і 309 "сердечок".

За словами Space Buck, експеримент пройшов вдало: особливо йому сподобалася "сексуальна напруга", яка виникала у перервах між вібраціями, адже вони були дуже спонтанними.

Here we go: my open-source Wi-Fi vibrator is in my butt again. Instead of running a guestbook, it's reading the status of this tweet. Vibration intensity is controlled by the poll. Liking the tweet means 10 more seconds of vibration. Retweeting means 30 more seconds of vibration. — Space Buck (@heyspacebuck) September 11, 2020

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