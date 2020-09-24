Користувач Twitter заробив $5000 за дві години: як він це зробив

З виходом iOS 14 з'явилася можливість додавати на робочий стіл віджети. Крім цього, користувачі можуть змінити зображення самих іконок додатків. Свій дизайн робочого столу придумав і виклав користувач Twitter. Продаючи іконки для iOS, йому вдалося заробити $5000 за дві години.

Користувач Twitter під ніком Traf розробив дизайн іконок і поділився скріном робочого столу свого смартфона. Після того, як читачі масово стали цікавитися розробкою, він запустив окремий сайт, де став продавати іконки. Вартість набору з 80 штук $28.

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Про свої успіхи в продажу, розробник також ділився в Twitter. Він зазначив, що за перше дві години роботи сайту на продажах вдалося заробити $5000. Через кілька днів саморобний дизайн іконок додатків приніс вже $14 232. Кількість покупців зростає.

Current iOS 14 home screen setup. pic.twitter.com/gtFjRnMkq7 — Traf (@traf) September 20, 2020

Розробник закликав користувачів залишати в коментарях свої побажання щодо дизайну конкретних іконок. Зараз він розробляє дизайн ще майже 20 нових іконок. Він додав, що встановити його іконки можна і на Android.

1. Share my iOS home screen setup

2. Notice some crazy interest in the icons

3. Design icon set, and upload it to @gumroad

4. Create a website on @notionhq using @super_

5. Make $5,264 in my sleep, all from ~2 hours of work



The internet is wild. pic.twitter.com/BSOq0rosVg — Traf (@traf) September 21, 2020

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