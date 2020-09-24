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Користувач Twitter заробив $5000 за дві години: як він це зробив

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iOS 14 - фото 1
iOS 14 / twitter

З виходом iOS 14 з'явилася можливість додавати на робочий стіл віджети. Крім цього, користувачі можуть змінити зображення самих іконок додатків. Свій дизайн робочого столу придумав і виклав користувач Twitter. Продаючи іконки для iOS, йому вдалося заробити $5000 за дві години.

Користувач Twitter під ніком Traf розробив дизайн іконок і поділився скріном робочого столу свого смартфона. Після того, як читачі масово стали цікавитися розробкою, він запустив окремий сайт, де став продавати іконки. Вартість набору з 80 штук $28.

І ще: Власники iPhone почали масово змінювати вигляд іконок: кумедні приклади знущань з iOS 14

Про свої успіхи в продажу, розробник також ділився в Twitter. Він зазначив, що за перше дві години роботи сайту на продажах вдалося заробити $5000. Через кілька днів саморобний дизайн іконок додатків приніс вже $14 232. Кількість покупців зростає.

Розробник закликав користувачів залишати в коментарях свої побажання щодо дизайну конкретних іконок. Зараз він розробляє дизайн ще майже 20 нових іконок. Він додав, що встановити його іконки можна і на Android.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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