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Twitter рекомендує список сторінок, від яких можна відписатися

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Twitter тестує нову функцію - фото 1
Twitter тестує нову функцію / pexels

Twitter тестує функцію, яка пропонує користувачам позбутися від непотрібних підписок.

Згідно Mashable, Twitter тестує функцію, яка допоможе користувачам розвантажити свою стрічку.

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"Ми знаємо, що люди хочуть мати актуальну стрічку новин в Twitter. Один із способів зробити це – відписатися від сторінок, з якими вони не контактують регулярно. Ми провели обмежений тест на деякі облікові записи, з якими люди не взаємодіяли, щоб перевірити, чи захочуть вони відписатися від них", – прокоментував представник прес-служби Twitter.

Тестова функція "Unfollow" говорить, що користувачам "не потрібно підписуватися на кожного, щоб знати, що відбувається".

Хоча, користувачі, які тестували функцію, не зовсім задоволені таким нововведенням. Соцмережа пропонувала їм відписатися від популярних сторінок, і поки невідомо за яким принципом Twitter створює ці рекомендації.

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Джерело: mashable
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