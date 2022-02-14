Twitter представив можливість регулювати темп відтворення відео

Twitter поповнився ще однією цікавою опцією – цього разу користувачі мережі зможуть регулювати швидкість відтворення роликів. Розповідаємо далі детальніше.

В останні тижні у соціальній мережі Twitter з'явилося кілька цікавих новин, пов'язаних з оновленням. На цей раз представили функцію, що впливає на комфортність перегляду відео.

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Юзери можуть протестувати можливість зміни темпу відтворення відео- і звукозаписів. Ми можемо вибрати швидкість від 0,25 до 2x.

Можливість регулювати темп відтворення з'явилася на ПК (значок шестерні в нижньому правому куті відеовікна) і додатках Android (правий верхній кут екрана).

Twitter відкрито заявляє, що рішення про реалізацію цієї зміни було прискорено запровадженням тих самих можливостей на інших відеоплатформах, таких як YouTube та Netflix. Очікується, що після закінчення тестів ця опція стане доступною і для власників iPhone та iPad.

In 2x, 1x, 0.5x…now testing more options in playback speed for videos.



Some of you on Android and web will have different sets of playback speeds to choose from so you can slow down or speed up videos and voice Tweets. pic.twitter.com/OfGPf4F6Og — Twitter Support (@TwitterSupport) February 8, 2022

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