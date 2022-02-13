У Tinder з'являться побачень наосліп: як працюватиме нова функція

Популярний додаток для знайомств анонсував нову функцію, яка дозволить зустрічати людей більш "органічним та живим способом". Розповідаємо, як вона працюватиме.

Як пише Dazed, побачення наосліп запускають для того, щоб залучити молоду аудиторію. Згідно з опитуванням, проведеним Tinder, п'ята частина британців у віці від 18 до 24 років хотіли б мати такий досвід. Це дозволить їм зустріти людей, яких вони інакше могли б не помітити, і побудувати автентичні стосунки.

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Функцію запустять у США найближчими тижнями, а потім зроблять доступною і в інших країнах. "Побачення наосліп дають сучасним людям можливість поставити свою особистість на перше місце і знайти пару. Цей досвід показує переваги покоління Z, які цінують справжність, а також будить ностальгію за 1990-ми роками та побаченням у світі до появи смартфонів", – кажуть у Tinder.

Як відбуватимуться побачення наосліп у Tinder

Юзери повинні дати відповідь на кілька запитань, перш ніж об'єднатися у випадкову пару. Обидва увійдуть до чату з обмеженим часом, де єдина інформація, яку вони матимуть один про одного, — це їхні відповіді на запитання. Коли час спливає, користувач може вирішити, чи подобається йому інша людина, профіль якої буде розкрито лише після взаємної симпатії.

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