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Twitter почав позначати фейкові повідомлення про коронавірус

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Twitter почав позначати фейкові повідомлення про коронавірус - фото 1

Компанія Twitter початку позначати опубліковані в соцмережі повідомлення, які можуть містити недостовірну або спірну інформацію про коронавірус. Спірні дописи позначатимуться відповідною відміткою.

"Сприяючи суспільного діалогу, наша мета – зробити простим пошук достовірної інформації в Twitter і обмежити поширення потенційно небезпечного контенту. Починаючи відсьогодні, ми представляємо нові позначки та попереджувальні повідомлення, які нададуть додатковий контекст і інформацію по записах, що містять спірну і недостовірну інформацію, пов'язану з COVID-19", – йдеться в повідомленні компанії.

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Twitter почав позначати фейкові повідомлення про коронавірус - фото 403404

Уточнюється, що подібні повідомлення будуть маркуватися спеціальною позначкою, яка перенаправляє користувача на офіційну сторінку соцмережі або інший сайт, де міститься перевірена і достовірна інформація по коронавірус. Записи, що містять недостовірну інформацію, будуть видалені.

Відзначається, що спеціальні позначки також з'являться на повідомленнях, які були опубліковані до 12 травня.

Twitter почав позначати фейкові повідомлення про коронавірус - фото 403405

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Джерело: blog.twitter
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