Twitter почав позначати фейкові повідомлення про коронавірус

Компанія Twitter початку позначати опубліковані в соцмережі повідомлення, які можуть містити недостовірну або спірну інформацію про коронавірус. Спірні дописи позначатимуться відповідною відміткою.

"Сприяючи суспільного діалогу, наша мета – зробити простим пошук достовірної інформації в Twitter і обмежити поширення потенційно небезпечного контенту. Починаючи відсьогодні, ми представляємо нові позначки та попереджувальні повідомлення, які нададуть додатковий контекст і інформацію по записах, що містять спірну і недостовірну інформацію, пов'язану з COVID-19", – йдеться в повідомленні компанії.

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Уточнюється, що подібні повідомлення будуть маркуватися спеціальною позначкою, яка перенаправляє користувача на офіційну сторінку соцмережі або інший сайт, де міститься перевірена і достовірна інформація по коронавірус. Записи, що містять недостовірну інформацію, будуть видалені.

Відзначається, що спеціальні позначки також з'являться на повідомленнях, які були опубліковані до 12 травня.

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