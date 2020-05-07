Подумайте двічі: у Twitter почали тестувати нову функцію редагування твітів

Twitter почав тестувати нову функцію, яка дозволяє користувачам редагувати пост перед публікацією, якщо в ньому є образи.

У тестуванні беруть участь користувачі iOS-пристроїв, воно стосується твітів англійською мовою. Перед публікацією повідомлення з образами соцмережа запропонує відредагувати пост.

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When things get heated, you may say things you don't mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful. — Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020

"Коли ситуація загострюється, ви можете говорити те, що не маєте на увазі. Щоб ви могли знову подумати над відповіддю, ми проводимо обмежений експеримент на iOS з підказкою, яка дасть вам можливість переглянути повідомлення до публікації, якщо в ньому містяться образи", – йдеться у заяві компанії.

Таким чином у соцмережі намагаються спонукати людей переосмислити свою поведінку і переглянути стиль повідомлень. Політика Twitter забороняє, серед іншого, загрожувати іншим людям і розпалювати ненависть.

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