Скільки українців використовують один і це й же пароль для всіх акаунтів: дослідження

У сучасному світі просто необхідно мати хоча б кілька акаунтів з різних сфер, які неабияк спрощують життя. І всі вони повинні бути добряче запаролені, аби особисті дані не потрапили до рук шахраїв. Проте дізнайтеся, скільки українців не переймаються паролем та використовують один для всіх сторінок.

54% українців використовують кілька різних, але не унікальних паролів, у кожного восьмого – один пароль для входу в усі акаунти, а унікальний пароль для кожного облікового запису використовують 34%.

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З усіх способів ідентифікації користувачі в Україні вважають найнадійнішим відбиток пальця (89%), сканування сітківки (87%), одноразовий пароль (83%) і сканування обличчя (73%).

Майже всі опитані мінімум один раз користувалися біометрією для ідентифікації. При цьому 67% опитаних українців вважають, що біометрія швидша, ніж пароль, а 71% думають, що вона простіша.

Найменш популярними виявилися поведінкова біометрія і розпізнавання голосу, які відповідно 28% і 27% опитаних використовували мінімум по одному разу.

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