Twitter почала тестувати платну підписку з розширеними функціями: що буде доступно юзерам

Twitter почала тестувати платну версію Twitter Blue – у ній можна міняти стандартний синій колір програми, а також скасовувати відправлені твіти. Про це розповіла дослідниця додатків Джейн Манчун Вонг.

Так, Джейн Манчун Вонг повідомила, що Twitter збирається випустити платну версію за 2,99 долара на місяць. Тепер, за її словами, компанія підтвердила свої наміри. Також Вонг написала, що стала першим платним передплатником Twitter Blue для тестування.

І ще: Без сердець: Інстаграм дозволив кожному приховати лайки

Платним підписникам будуть доступні кілька розширених функцій:

Скасовування твіта . Опція дозволить користувачам відкликати відправлені твіти протягом 5-10 секунд після публікації.

. Опція дозволить користувачам відкликати відправлені твіти протягом 5-10 секунд після публікації. Збереження твітів в закладках. Юзери зможуть збирати і систематизувати збережені твіти в призначені тематичні папки.

Юзери зможуть збирати і систематизувати збережені твіти в призначені тематичні папки. Режим читання. Функція поки перебуває у розробці. Передбачається, що вона дозволить "перетворювати потоки твітів в легко читаємий текст", ймовірно, об'єднуючи їх в один екран, схожий на блокнот.

Функція поки перебуває у розробці. Передбачається, що вона дозволить "перетворювати потоки твітів в легко читаємий текст", ймовірно, об'єднуючи їх в один екран, схожий на блокнот. Розширена колірна тема і нові іконки програми. Підписники Twitter Blue зможуть змінювати стандартний синій колір додатку на жовтий, червоний, фіолетовий, помаранчевий і зелений. Також передбачаються різні версії іконки: рожевий, зелений, оранжевий, чорний та інші.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021

Читайте також: Прощавай, Internet Explorer: Microsoft позбудеться відомого браузера