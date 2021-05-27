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Без сердець: Інстаграм дозволив кожному приховати лайки
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Соцмережі Інстаграм та Фейсбук тепер дали можливість кожному охочому приховати кількість вподобайок у своїй стрічці. Як це зробити – читайте далі.
Платформи Інстаграм та Фейсбук офіційно дозволили кожному з користувачів вирішувати, чи буде він бачити лайки інших, а також чи хоче, щоб інші бачили вподобайки на його персональних фото. Про це йдеться у пресрелізі на офіційному блозі соцмереж.
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Сповіщення про таку новеньку функцію з'явиться для власників додатків вже упродовж днів. І основна її суть полягає у тому, щоб концентруватись саме на контенті, а не на тому, скільком людям сподобався допис.
"Від сьогодні ми даємо вам можливість приховувати кількість лайків на всіх постах у вашій стрічці. Ви також зможете приховувати лічильник лайків для ваших постів, щоб інші не бачили, скільки лайків ви отримуєте. Тому ви можете зосередитися на фотографіях і відео, якими ділитеся, а не на тому, скільки лайків вони набирають", – пояснюють представники компанії.
Якщо ж сповіщення про таку можливість не з'явилось, то його можна знайти у налаштуваннях у новому розділі "дописи". Також можна приховувати вподобання окремо для будь-якого із дописів.
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