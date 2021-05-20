Прощавай, Internet Explorer: Microsoft позбудеться відомого браузера

Компанія Microsoft вирішила "вимкнути" легендарний браузер Internet Explorer. Коли він офіційно завершить існування - читайте далі.

У Microsoft анонсували припинення роботи браузера Internet Explorer, який колись був найпопулярнішим у світі. Про це йдеться у блозі компанії.

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Для більшості користувачів Windows 10 браузер стане недоступним вже 15 червня 2022 року. Після цього він існуватиме лише у корпоративній версії Windows 10 LTSC.

У компанії пояснюють, що Internet Explorer більше не потрібен, адже його повністю здатен замінити Edge, який також коректно демонструє застарілі додатки та сайти.

Відзначимо, що Internet Explorer з'явився ще у далекому 1995 році і був найпопулярнішим у світі. Але після появи Chrome та Mozilla Firefox все почало змінюватись. З 2009 по 2016 рік кількість користувачів одного із найстаріших браузерів зменшилась з 60% до менш як 10%.

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