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Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення

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NASA покликало Twitter на побачення - фото 1
NASA покликало Twitter на побачення

Днями Twitter невимушено зав'язав бесіду з космічним агентством NASA. Діалог відбувся у твіттері на очах у мільйонів здивованих інтернет-користувачів. Дивіться, що з того вийшло!

"Ти прокинувся?", – поцікавився Twitter.

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406199

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NASA: "Хей, Twitter! Як справи?"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406201

Twitter: "Пишу твіти з Землі. А як твої справи?"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406202

NASA: "Це мило. Ми любимо Землю. Просто поглянь"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406194

Twitter: "Як у тебе там з WiFi і який у тебе улюблений космічний снек?"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406197

NASA: "WiFi досить пристойний! Деякі з наших астронавтів пишуть у твіттері звідси. Улюблений снек? М'ясна нарізка"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406200

Twitter: "Таааак, а Марс?"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406196

NASA: "Очевидно. Наша місія марсіанського планетохода буде запущена в липні. Подивишся з нами?"

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406195

Twitter: "Це побачення".

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406193

NASA: * відправляє сердечко *

Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення - фото 406198

Користувачі твіттера здивувалися настільки кокетливій розмові без будь-якого серйозного приводу, багато хто сприйняв цей "флірт" вельми позитивно.

Пізніше виникло припущення, що діалог був зрежисований спеціально, щоб продемонструвати нову функцію, яка дозволяє користувачам твіттера контролювати, хто може відповідати на їх твіти.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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