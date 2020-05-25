Twitter і NASA фліртують у мережі: вони вже домовились про перше побачення

Днями Twitter невимушено зав'язав бесіду з космічним агентством NASA. Діалог відбувся у твіттері на очах у мільйонів здивованих інтернет-користувачів. Дивіться, що з того вийшло!

"Ти прокинувся?", – поцікавився Twitter.

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NASA: "Хей, Twitter! Як справи?"

Twitter: "Пишу твіти з Землі. А як твої справи?"

NASA: "Це мило. Ми любимо Землю. Просто поглянь"

Twitter: "Як у тебе там з WiFi і який у тебе улюблений космічний снек?"

NASA: "WiFi досить пристойний! Деякі з наших астронавтів пишуть у твіттері звідси. Улюблений снек? М'ясна нарізка"

Twitter: "Таааак, а Марс?"

NASA: "Очевидно. Наша місія марсіанського планетохода буде запущена в липні. Подивишся з нами?"

Twitter: "Це побачення".

NASA: * відправляє сердечко *

Користувачі твіттера здивувалися настільки кокетливій розмові без будь-якого серйозного приводу, багато хто сприйняв цей "флірт" вельми позитивно.

Пізніше виникло припущення, що діалог був зрежисований спеціально, щоб продемонструвати нову функцію, яка дозволяє користувачам твіттера контролювати, хто може відповідати на їх твіти.

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